Ученые спрогнозировали землетрясения силой до 9 баллов на Камчатке

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Новые землетрясения интенсивностью от 7 до 9 баллов возможны в Камчатском крае в ближайшее время, говорится в заключении общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, опубликованном 18 августа.