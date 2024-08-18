Ученые спрогнозировали землетрясения силой до 9 баллов на Камчатке

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Новые землетрясения интенсивностью от 7 до 9 баллов возможны в Камчатском крае в ближайшее время, говорится в заключении общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, опубликованном 18 августа.
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