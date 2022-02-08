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Женщина стояла напротив могильной плиты – еще раз оглядела фронт проделанной работы, и внутри почувствовала удовлетворение … Одно только не учла!

Женщина стояла напротив могильной плиты – еще раз оглядела фронт проделанной работы, и внутри почувствовала удовлетворение … Одно только не учла!

Героиня нашей истории не предполагала, что произойдут события, которые навсегда изменят ее жизнь. Казалось, что все было предопределено: школа, университет, замужество… Но однажды все пошло наперекос.

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