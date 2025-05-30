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Экс-разведчик США Риттер: ФРГ планирует перенести на Украину производство оружия

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Германия стремится разместить производство дальнобойных вооружений на украинской территории, чтобы снять с себя ответственность за возможные атаки по объектам в глубине России.

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