Арктическая Карелия получит федеральное финансирование на инфраструктуру

Кемско-Беломорская агломерация на северо-востоке Карелии вошла в обновленный перечень опорных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, где в ближайшие годы планируется масштабная реконструкция инфраструктуры.
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