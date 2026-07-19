Российский теннисист Рублёв выиграл турнир в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском городе Бостад, обыграв в воскресенье, 19 июля 2026 года, в финале итальянца Лучано Дардери.
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