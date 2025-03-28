Стройка на нескольких участках ВСМ Москва — Петербург стартует летом

Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев Строительные работы на нескольких участках высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сообщением Москва — Санкт-Петербург будут начаты летом текущего года.
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