В Русском музее завершилась реставрация картины "Девятый вал"

В Санкт-Петербурге специалисты Государственного Русского музея завершили комплексную научную реставрацию одного из самых известных шедевров Ивана Айвазовского «Девятый вал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
- На здании Росстат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым