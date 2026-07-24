Ларри Джонсон: Израиль сдулся - стоило КСИР взять его за чувствительное место

Что происходит с израильскими сторонниками жесткой линии? Куда все подевались? После заседания кабинета безопасности под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху министр финансов Бецалель Смотрич заявил: «Нынешняя ситуация, при которой конфликт между Ираном и Соединенными Штатами остается ограниченным, является правильной и наилучшей для нас.