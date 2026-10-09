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Регионы России

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Красноморские курорты остаются приоритетом для российских туристов зимой

Красноморские курорты остаются приоритетом для российских туристов зимой

Российские туристы продолжают выбирать курорты Красного моря — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — как главный и безальтернативный вариант зимнего отдыха.

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