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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гол Эмерсона из «Ротора» в ворота «СКА Хабаровск» не засчитан ошибочно, считает ЭСК

ЭСК признала, что гол «Ротора» в ворота «СКА Хабаровск» во 2-м туре Лиги PARI был не засчитан ошибочно.

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