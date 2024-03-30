Песков: Всем придется считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта

Представитель Кремля ответил на заявления президента Украины касательно переговоровВ России появились четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, — и с «этим всем придется считаться».
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