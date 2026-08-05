Белый дом рассекретил документы ФБР о расследовании Oxferd Comma против Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2017 году открыло расследование, в рамках которого изучалась версия о том, что президент США Дональд Трамп при сокращении директора бюро Джеймса Коми мог действовать в интересах России.
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