WSJ: UH-60 отрабатывал эвакуацию первых лиц перед авиакатастрофой в Вашингтоне Военный вертолёт UH-60 Black Hawk, который стал причиной авиакатастрофы в Вашингтоне, в день трагедии совершал тренировочный полёт в рамках секретной программы Пентагона.
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