WSJ: UH-60 отрабатывал эвакуацию первых лиц перед авиакатастрофой в Вашингтоне Военный вертолёт UH-60 Black Hawk, который стал причиной авиакатастрофы в Вашингтоне, в день трагедии совершал тренировочный полёт в рамках секретной программы Пентагона.