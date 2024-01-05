Комика из студии Зеленского внесли в базу «Миротворца»

Комика студии «Квартал 95» Юрия Великого добавили в украинскую базу «Миротворец». Поводом для включения в реестра названы «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «публичное надругательство над украинскими гражданами».
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