В Калужской области группа лиц обвиняется в преступлениях в сфере миграции

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела в отношении четырех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, пунктом «а» части 2 статьи 322.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии