В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции

Громкие коррупционные скандалы на Украине могут отвернуть от нее большую часть западных союзников. Об этом 9 января в разговоре с «Известиями» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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