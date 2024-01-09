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В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции

В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции

Громкие коррупционные скандалы на Украине могут отвернуть от нее большую часть западных союзников. Об этом 9 января в разговоре с «Известиями» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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