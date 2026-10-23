Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek завершает раунд финансирования на сумму около 100 млрд юаней, среди крупнейших инвесторов которого выступают технологический гигант Tencent и производитель аккумуляторов CATL.
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