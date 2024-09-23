Спрос на Lada Largus в этом году взлетел на 50%, согласно данным «ВТБ Лизинг»

Спрос на новые Lada Largus с ДВС в этом году взлетел на 50%, о чем заявил генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов, который добавил, что спрос на новый Lada e-Largus будет определяться финальной стоимостью автомобиля.