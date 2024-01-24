В областном центре открылась золотошвейная выставка

Жители и гости города могут ознакомиться с семью редкими экспонатами В смоленском музее “Русская старина” открылась выставка церковного искусства, на которой посетители смогут увидеть семь редких экспонатов, выполненных в технике лицевого шитья (“живописью иглой”) в 16-17 веках.