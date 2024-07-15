Курганцу отказали в разрешении на оружие из-за частых поездок в Казахстан

Житель Кетовского округа (Курганская область) подал в суд на местных полицейских. Он утверждал, что они сделали незаконное заключение, на основании которого ему было отказано в выдаче разрешения на оружие.
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