Экс-теннисист Кафельников назвал Синнера фаворитом матча с Медведевым

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников похвалил российского теннисиста Даниила Медведева за проявленные силу воли и характер в матче полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Германии Александром Зверевым.
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