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Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

Портал The Score составил рейтинг на «Харт Трофи».Портал The Score составил рейтинг на «Харт Трофи».Данная награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

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