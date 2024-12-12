Неизвестный с пистолетом ограбил банк в Новосибирске на 9,5 млн рублей

В социальных сетях новосибирцы сообщают об ограблении банка на улице Гоголя. По информации очевидцев грабитель заявился в отделение «Локо-Банка» в 8:30 утра 12 декабря, достал пистолет и под угрозой расправы связал всех сотрудников.