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Живая Кубань

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Пожертвуют тайгой ради популярного курорта? Зеленый массив Сибири ждут глобальные перемены

Пожертвуют тайгой ради популярного курорта? Зеленый массив Сибири ждут глобальные перемены

Пожертвуют тайгой ради популярного курорта? Зеленый массив Сибири ждут глобальные переменыПриродные массивы, окружающие одно из самых популярных горнолыжных мест Сибири, в ближайшее время могут кардинально изменить свой облик.

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