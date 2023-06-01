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Группа наркоторговцев предстанет перед судом за сбыт запрещенных веществ в Петербурге и Калининградской области

Группа наркоторговцев предстанет перед судом за сбыт запрещенных веществ в Петербурге и Калининградской области

Главное следственное управление (ГСУ) Санкт-Петербурга завершило расследование уголовного дела в отношении шестерых участников группы наркоторговцев, указал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти Вячеслав Степченко.

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