Группа наркоторговцев предстанет перед судом за сбыт запрещенных веществ в Петербурге и Калининградской области

Главное следственное управление (ГСУ) Санкт-Петербурга завершило расследование уголовного дела в отношении шестерых участников группы наркоторговцев, указал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по СПб и Ленобласти Вячеслав Степченко.