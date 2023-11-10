Британский регулятор запрещает обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки»

OFSI решил, что Сбербанк не сможет обменяться активами с британской «дочкой» Санкционный регулятор Великобритании отказал бывшей «дочке» Сбербанка во взаимозачете безвозвратных активов с крупнейшим российским банком.
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