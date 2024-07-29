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Царьград

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Пожар в центральной серверной оставил пермяков без интернета на несколько дней

Пожар в центральной серверной оставил пермяков без интернета на несколько дней

Проблемы наблюдались с 26 июля.В Прикамье в центральной серверной одного из провайдеров интернета произошел пожар.

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