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HBO наконец-то раскрыл имя создателя Bitcoin

HBO наконец-то раскрыл имя создателя Bitcoin

По версии телеканала, под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался канадский IT-специалист Питер Тодд. Но уверены в этом не все«Ну, я Сатоши Накамото», — открыто заявляет 39-летний гражданин Канады и разработчик криптовалют с дипломом Колледжа искусства и дизайна по имени Питер Тодд во время интервью для расследования HBO.

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