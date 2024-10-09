HBO наконец-то раскрыл имя создателя Bitcoin

По версии телеканала, под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался канадский IT-специалист Питер Тодд. Но уверены в этом не все«Ну, я Сатоши Накамото», — открыто заявляет 39-летний гражданин Канады и разработчик криптовалют с дипломом Колледжа искусства и дизайна по имени Питер Тодд во время интервью для расследования HBO.