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Царьград

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Посол Долгов задался вопросом, где Мерц и Макрон переживут возможный ядерный удар

Посол Долгов задался вопросом, где Мерц и Макрон переживут возможный ядерный удар

По словам дипломата, не Россия, а Европа всё время твердит о подготовке к войне.Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов на расстоянии задаётся вопросом к президентам Франции и Германии: где они намерены пережить ядерный удар, если доведут ситуацию до конфронтации с Россией.

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