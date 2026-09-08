По словам дипломата, не Россия, а Европа всё время твердит о подготовке к войне.Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов на расстоянии задаётся вопросом к президентам Франции и Германии: где они намерены пережить ядерный удар, если доведут ситуацию до конфронтации с Россией.