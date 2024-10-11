Марафон трудоустройства прошел для участников СВО в Москве

В едином центре поддержки регулярно проводятся мероприятия для участников СВО Единый центр поддержки, работающий в Москве, провел марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов СВО, завершивших службу.
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