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Миңнеханов УЕФА башлыгы белән Казанда узу ихтималы булган турнирлар хакында сөйләште

Миңнеханов УЕФА башлыгы белән Казанда узу ихтималы булган турнирлар хакында сөйләште

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов УЕФА башлыгы Александер Чеферин белән очрашты. Бу хакта ул «РБ Спорт» басмасына биргән интервьюсында хәбәр итте.

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