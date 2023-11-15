Вячеслав Фетисов предложил вернуть новокузнецкий «Металлург» в КХЛ

Хоккеист уверен, что клубы, которые исторически развивали этот вид спорта, должны вернуться в КХЛ.Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в КХЛ должны вернуться клубы, которые исторически развивали хоккей.
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