Вячеслав Фетисов предложил вернуть новокузнецкий «Металлург» в КХЛ

Хоккеист уверен, что клубы, которые исторически развивали этот вид спорта, должны вернуться в КХЛ.Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в КХЛ должны вернуться клубы, которые исторически развивали хоккей.