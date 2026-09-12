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Царьград

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СК возбудил дело против экс-депутата Саркисяна за езду с подложными номерами

СК возбудил дело против экс-депутата Саркисяна за езду с подложными номерами

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Айка Саркисяна — бывшего депутата парламента и члена партии «Гражданский договор».

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