Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Смешно. Евреи у евреев воруют деньги."Израиль огорчил ...
  • Александр Рожков
    Урок №227. Гибкий гуманизм либерала | Захар Прилепин. Уроки русского»                                                ...Русские писатели ...
  • Россиянин
    Богатое воображение у автора однако. А что если автора опуса, послать в сексуальную командировку в женскую колонию? А..."Принудительное и...

Турецкая делегация прибыла в российский Крым вопреки протестам из Киева

Турецкая делегация прибыла в российский Крым вопреки протестам из Киева

Политнавигатор В Крым, несмотря на протесты из Киева, прибыла турецкая делегация, которая находится в Ялте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Бурцев
Как одна дама написала, что посещение магазинов сопровождалось шопингом, а вторая ввиду отсутствия денег, уточнила- только зыринг.
Ответить
55 мин.
ВБ
Владимир Бурцев
Но остались крым.татары- не путайте с казанскими  и т.д.- это свои, русские, а это те же турки, а посему тут любовь с интересом
Ответить
47 мин.
Сергей Дмитриев
...Когда  же евреи , бежавшие от угорелого Майдана в ИзраИль, хлынут на ПМЖ У Крым? ОнЕ бы очень даже пригодились там возвести Калифорнию, как об этом мечталось во времена, не столь удалённые. А разговорчили об этом возникали, но дальше что-то пошло не так, к.г.
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх