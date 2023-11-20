Политнавигатор В Крым, несмотря на протесты из Киева, прибыла турецкая делегация, которая находится в Ялте.
Турецкая делегация прибыла в российский Крым вопреки протестам из Киева
Комментарии
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Владимир Бурцев
Как одна дама написала, что посещение магазинов сопровождалось шопингом, а вторая ввиду отсутствия денег, уточнила- только зыринг.
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55 мин.
ВБ
Владимир Бурцев
Но остались крым.татары- не путайте с казанскими и т.д.- это свои, русские, а это те же турки, а посему тут любовь с интересом
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47 мин.
Сергей Дмитриев
...Когда же евреи , бежавшие от угорелого Майдана в ИзраИль, хлынут на ПМЖ У Крым? ОнЕ бы очень даже пригодились там возвести Калифорнию, как об этом мечталось во времена, не столь удалённые. А разговорчили об этом возникали, но дальше что-то пошло не так, к.г.
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40 мин.
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