Турецкая делегация прибыла в российский Крым вопреки протестам из Киева

Но остались крым.татары- не путайте с казанскими и т.д.- это свои, русские, а это те же турки, а посему тут любовь с интересом

Сергей Дмитриев

...Когда же евреи , бежавшие от угорелого Майдана в ИзраИль, хлынут на ПМЖ У Крым? ОнЕ бы очень даже пригодились там возвести Калифорнию, как об этом мечталось во времена, не столь удалённые. А разговорчили об этом возникали, но дальше что-то пошло не так, к.г.