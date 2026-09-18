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Царьград

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Правительство России запустило эксперимент по мониторингу образования

Правительство России запустило эксперимент по мониторингу образования

Правительство России 15 сентября 2026 года инициировало эксперимент по цифровой трансформации системы образования, запуская автоматический мониторинг на основе информационных систем для улучшения процесса принятия решений.

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