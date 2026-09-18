Правительство России запустило эксперимент по мониторингу образования

Правительство России 15 сентября 2026 года инициировало эксперимент по цифровой трансформации системы образования, запуская автоматический мониторинг на основе информационных систем для улучшения процесса принятия решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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