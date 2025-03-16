В НХЛ назвали возможную дату рекорда Овечкина

НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз о сроках, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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