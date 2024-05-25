Глава МИД Польши Сикорский пригрозил РФ ответом США, если она применит ядерное оружие на Украине

Возглавляющий дипломатическое ведомство Польши Радослав Сикорский, дал интервью The Guardian и сообщил о том, что Вашингтон нанесет удар по позициям России в незалежной, если она применит тактическое ядерное вооружение.
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