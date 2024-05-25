РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Гарий Щерба
    УДИВИТЕЛЬГЫЕ  ДОЛ,,,,,БЫ  эти  ЛЯХИ , если они думают что ходят у  ФАШИЗМНГТОНА  в  ГЛАВНЫХ  ШЕСТЕРКАХ  и будут  ОЗВУ...Глава МИД Польши ...
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Глава МИД Польши Сикорский пригрозил РФ ответом США, если она применит ядерное оружие на Украине

Глава МИД Польши Сикорский пригрозил РФ ответом США, если она применит ядерное оружие на Украине

Возглавляющий дипломатическое ведомство Польши Радослав Сикорский, дал интервью The Guardian и сообщил о том, что Вашингтон нанесет удар по позициям России в незалежной, если она применит тактическое ядерное вооружение.

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Комментарии
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Гарий Щерба
УДИВИТЕЛЬГЫЕ  ДОЛ,,,,,БЫ  эти  ЛЯХИ , если они думают что ходят у  ФАШИЗМНГТОНА  в  ГЛАВНЫХ  ШЕСТЕРКАХ  и будут  ОЗВУЧИВАТЬ  я ко бы  НАМЕРЕНИЯ ЯНКОВ , то  РОССИЯ  ОБДЕЛАЕТСА ...???? Так вот , сами  США  СЦАТ ГОРЯЧЕНЬКИМ ВСТУПАТЬ в  ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ с  РОССИЕЙ , так как  ЗНАЮТ  что  ЕДИНСТВЕННАЯ  страна в мире которая их  МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ ,  это  РОССИЯ ...!!!!! Так что  ШЕСТЕРОЧНЫЕ ПШЕЦКИЕ  ПУГАЛКИ , оставят для ЕС совских  ВАССАЛОВ.....
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