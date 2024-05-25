Глава МИД Польши Сикорский пригрозил РФ ответом США, если она применит ядерное оружие на Украине

Гарий Щерба

УДИВИТЕЛЬГЫЕ ДОЛ,,,,,БЫ эти ЛЯХИ , если они думают что ходят у ФАШИЗМНГТОНА в ГЛАВНЫХ ШЕСТЕРКАХ и будут ОЗВУЧИВАТЬ я ко бы НАМЕРЕНИЯ ЯНКОВ , то РОССИЯ ОБДЕЛАЕТСА ...???? Так вот , сами США СЦАТ ГОРЯЧЕНЬКИМ ВСТУПАТЬ в ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ с РОССИЕЙ , так как ЗНАЮТ что ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире которая их МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ , это РОССИЯ ...!!!!! Так что ШЕСТЕРОЧНЫЕ ПШЕЦКИЕ ПУГАЛКИ , оставят для ЕС совских ВАССАЛОВ.....