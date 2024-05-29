В поездах и самолетах появится спутниковый интернет

Планируется начать тестирование уже в 2025 году.На прошедшем мероприятии ЦИПР-2024 «Аэрофлот» и РЖД объявили о заключении договора с русской космической компанией «Бюро 1440», специализирующейся на космических технологиях.
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