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ИА Регнум

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Перемога на словах, паника на рынке. Недвижимость Украины как разведсводка

Перемога на словах, паника на рынке. Недвижимость Украины как разведсводка

Один из рабочих приемов разведки — анализ второстепенных данных. И пока Зеленский надувается от пафоса, глядя на марширующих по Парижу вэсэушников, рынок украинской недвижимости во многом показывает истинные настроения в обществе.

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