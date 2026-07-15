Перемога на словах, паника на рынке. Недвижимость Украины как разведсводка

Один из рабочих приемов разведки — анализ второстепенных данных. И пока Зеленский надувается от пафоса, глядя на марширующих по Парижу вэсэушников, рынок украинской недвижимости во многом показывает истинные настроения в обществе.
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