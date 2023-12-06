В Германии заявили о неспособности ЕС дать Украине миллион снарядов

Global Look Press/Michaal Nigro/Keystone Press Agency Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заранее предупреждал о неспособности Евросоюза поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне.
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