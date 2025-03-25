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Петербургский дневник

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ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по благоустройству площади Балтийского вокзала

ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по благоустройству площади Балтийского вокзала

Проект предусматривает озеленение территории, создание цветников На площади Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге начнутся работы по благоустройству, направленные на создание комфортного общественного пространства и предотвращение нарушений правил дорожного движения.

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