ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по благоустройству площади Балтийского вокзала

Проект предусматривает озеленение территории, создание цветников На площади Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге начнутся работы по благоустройству, направленные на создание комфортного общественного пространства и предотвращение нарушений правил дорожного движения.
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