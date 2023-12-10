О чём думала женщина (москвичка) выходя замуж за таджика? История услышанная в очереди в ЗАГСе.

Просто мозги у таких дам между ног-чешется, а тут молодой чесальщик нарисовался, как тут устоять, ну а когда начинают превращать из половой партнерши в половую тряпку-разум возвращается, только иногда бывает поздно.

Ирина Орлова

Я не поняла проблемы. Через суд сейчас тоже быстро разводят и юрист здесь не причём. Да же наличие детей не мешает. Если ей ближе до ЗАГСа дойти, чем до суда, то это её проблемы.