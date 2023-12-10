Недавно исполнилось 45 и надо было ехать в загс, наконец то получить справку о разводе. До этого жил без неё и не тужил, но при получении нового паспорта пришлось озаботится вопросом.
О чём думала женщина (москвичка) выходя замуж за таджика? История услышанная в очереди в ЗАГСе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нл
николай лебедев
Просто мозги у таких дам между ног-чешется, а тут молодой чесальщик нарисовался, как тут устоять, ну а когда начинают превращать из половой партнерши в половую тряпку-разум возвращается, только иногда бывает поздно.
Ответить
14 час.
Анна
Грубо, но согласна.Тоже не понимаю таких дам
Ответить
13 час.
Ирина Орлова
Я не поняла проблемы. Через суд сейчас тоже быстро разводят и юрист здесь не причём. Да же наличие детей не мешает. Если ей ближе до ЗАГСа дойти, чем до суда, то это её проблемы.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии