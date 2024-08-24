17 духовно-нравственных ценностей России

ЕВ

Елена Вадимовна

Это формирование гос идеологии патриотизма. У либеральной идеологии другие ценности. Значит, художественные произведения, программы по гуманитарным предметам, сценарии фильмов должны соответствовать указу президента и системе ценностных ориентаций, которую указ закрепляет