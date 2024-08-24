17 духовно-нравственных ценностей России. В Российской Федерации указом Владимира Владимировича Путина «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей» официально утверждены 17 ценностей.
Комментарии
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ЕВ
Елена Вадимовна
Это формирование гос идеологии патриотизма. У либеральной идеологии другие ценности. Значит, художественные произведения, программы по гуманитарным предметам, сценарии фильмов должны соответствовать указу президента и системе ценностных ориентаций, которую указ закрепляет
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