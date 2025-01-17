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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас пробил в прыжке и выронил ракетку, но попал в корт

Алькарас пробил в прыжке и выронил ракетку, но попал в корт

Это произошло в третьем сете против Нуну Боржеса. Испанец попал в корт и выронил ракетку, но все равно попал в корт.

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