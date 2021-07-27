Джефф Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие Blue Origin в лунной программе

Ранее госконтракт получила компания Илона Маскаladashamardina Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA $2 млрд, если она заключит с компанией миллиардера госконтракт на разработку системы высадки человека на Луну.
Ранее госконтракт получила компания Илона Маскаladashamardina Основатель космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA $2 млрд, если она заключит с компанией миллиардера госконтракт на разработку системы высадки человека на Луну.
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