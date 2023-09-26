Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию
Елена Мурзина
Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Да уж! Эти мрази только о деньгах думают! Зачем им война? Зачем им Донбасс? Зачем им сотни погибших детей? Они просто мрази!
Как верно сказал Иван Охлобыстин: «Нам враги не нужны, у нас есть первый канал».
Задолбало наше ТВ. Будто и нет никакой войны. Все серьезные передачи либо в рабочее время, либо поздно ночью. А в прайм-тайм то же давно всем опостылевшее дерьмо в блестках.
Свежие комментарии