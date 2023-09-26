СССР-Россия

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Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Елена Мурзина Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).

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Комментарии
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игорь петренко
Да уж! Эти мрази только о деньгах думают! Зачем им война? Зачем им Донбасс? Зачем им сотни погибших детей? Они просто мрази!
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11 час.
Юрий анин
Как верно сказал Иван Охлобыстин: «Нам враги не нужны, у нас есть первый канал».
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10 час.
И
Иринушка
Задолбало наше ТВ. Будто и нет никакой войны. Все серьезные передачи либо в рабочее время, либо поздно ночью. А в прайм-тайм то же давно всем опостылевшее дерьмо в блестках.
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2 час.

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