Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

игорь петренко Да уж! Эти мрази только о деньгах думают! Зачем им война? Зачем им Донбасс? Зачем им сотни погибших детей? Они просто мрази!

Юрий анин Как верно сказал Иван Охлобыстин: «Нам враги не нужны, у нас есть первый канал».