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Новости Липецка

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Бастрыкин потребовал доклад о деле оставшегося без жилья мужчины из Липецкой области

Бастрыкин потребовал доклад о деле оставшегося без жилья мужчины из Липецкой области

Мужчина 7 лет стоял в очереди на жильё, но его исключили из списков.Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения жилищных прав жителя Липецкой области, в несовершеннолетнем возрасте оставшегося без попечения родителей.

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