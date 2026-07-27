Бастрыкин потребовал доклад о деле оставшегося без жилья мужчины из Липецкой области

Мужчина 7 лет стоял в очереди на жильё, но его исключили из списков.Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения жилищных прав жителя Липецкой области, в несовершеннолетнем возрасте оставшегося без попечения родителей.