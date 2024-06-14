В Амурской области военнослужащие ВВО осваивают курс по тактической медицине

В ходе занятий военнослужащим необходимо подползти к условно раненному бойцу, определить степень тяжести ранения, после чего наложить жгут для остановки кровотечения, оттащить условно пострадавшего с опасного участка в укрытие и оказать ему медицинскую помощь.