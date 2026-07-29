Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту самоуправства в нескольких районах Московской области

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту самоуправства в нескольких районах Московской области

В эфире новостного выпуска одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о деятельности одной из управляющих компаний, которая, как утверждается, специализируется на рейдерских захватах подземных паркингов в Московском регионе.

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