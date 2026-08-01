В поселках Няндомского округа установили новые линии освещения на 6 улицах

Как сообщает администрация Няндомского муниципального округа, работы по устройству линий уличного освещения на ряде улиц поселков Шалакуша и Ивакша проводились в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
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